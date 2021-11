Tiro con l'arco, nuovi successi per gli Arcieri Bizantini a San Marino e Fano

Continua l’attività agonistica degli Arcieri Bizantini Ravenna che, sempre alla ricerca di occasioni per mettersi in gioco, hanno gareggiato domenica 14 novembre al “XXVII Torneo Nazionale Indoor Repubblica di San Marino” organizzata dagli Arcieri del Titano e sabato 20 novembre all’ “Indoor regionale 18 metri” a Fano organizzata dagli Arcieri Vega. Tanti i chilometri percorsi per seguire una passione, ripagati da buoni risultati. Protagonisti, Marcello Tozzola, Angela Padovani e Concettina Palmiero che fanno centro in tutte e due le occasioni.

A San Marino gli arcieri ravennati conquistano la medaglia d’oro con Marcello Tozzola nell’arco olimpico master maschile con il punteggio di 563 (278+285), mentre Angela Padovani, nell’arco nudo master femminile si aggiudica la seconda pizza, e quindi la medaglia d’argento, con il punteggio di 463 (225+238). Chiude il “podio virtuale” Concettina Palmiero, che, con il punteggio di 462 (226+236) si aggiudica la medaglia di bronzo nella categoria senior femminile olimpico.

Stessa sorte sabato 20 novembre all’“Indoor regionale 18 metri” di Fano, dove Marcello Tozzola sale nuovamente sulla piazza più alta del podio, ma questa volta con l’arco nudo, conquistando la medaglia d’oro con il punteggio di 530 (265+265) per la categoria master maschile. Con questo punteggio Tozzola stabilisce il suo nuovo record personale e di compagnia. Nella stessa categoria, piazzamento per Franco Bordoni che si aggiudica il 6° posto con il punteggio di 442 (223+219).

Bissa il risultato ottenuto la domenica precedente Angela Padovani, che con il punteggio di 442 (223+219) conquista la medaglia d’argento nella categoria master femminile arco nudo. E ancora un terzo posto per Concettina Palmiero con l’arco olimpico senior femminile con il punteggio di 459 (219+240). La Palmiero, inoltre, a Fano, si cimenta anche con l’arco nudo, piazzandosi 6° con il punteggio di 281 (127+219) nella categoria senior femminile.

Prossimo appuntamento per i Bizantini il fine settimana del 27-28 novembre a Rimini, dove scenderanno sulla linea di tiro del pattinodromo un nutrito gruppo di arcieri giallorossi.