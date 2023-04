Tiro con l'arco, poker d'ori per gli Arcieri Bizantini nella prima gara Targa di stagione

Doppia gara per gli Arcieri Ravennati in questo ponte di fine aprile. Hanno dato il via alle danze le classi senior e master che, dopo aver scaldato i motori sulle gare HF, domenica hanno affrontato la prima gara tipologia targa della stagione outdoor nel "6° Trofeo Alfredo & Luigi" a Lagosanto (Fe), ottenendo podi, piazzamenti, record personali e di società. Medaglia d’oro a Marcello Tozzola ottenuta nella categoria senior maschile olimpico con il punteggio di 615 (306+309). Il cambio di categoria (solitamente master per l’atleta ravennate) per testare da subito i 70 mt, distanza ufficiale dei Campionati Italiani Targa, regala a Tozzola anche un nuovo record personale e di compagnia. Normalmente infatti le categorie master si confrontano con i 60 metri, che diventano 70 nelle competizioni regionali e nazionali. Passando all’arco compound, ancora un’ottima prestazione di Riccardo Venturi che, con il punteggio di 671 (337+334), vince la medaglia d’oro e fa segnare il suo nuovo record personale e di compagnia nella classe junior maschile. A farla da padrone è sempre però la divisione arco nudo, dove i bizantini conquistano tre podi individuali e uno di squadra. Due su tre sono i podi che i giallorossi ottengono nella categoria senior: ottima prestazione per Michele Baroncini, che alla sua prima gara outdoor con l’AN, vince la medaglia d’oro con il punteggio di 597 (290+307) e stabilisce il nuovo record di compagnia. Terzo gradino del podio per Massimo Venturi con il punteggio di 565 (287+278) che batte di tre punti il suo record personale ottenuto nella categoria master. Quarto posto per Simone Pizzi con il punteggio di 544 (260+284). Ma se è vero che l’unione fa la forza, Baroncini-Venturi-Pizzi, sbaragliano le squadre avversarie conquistando la medaglia d’oro a squadre senior maschile con il punteggio di 1706 (597+565+544), segnando l’ennesimo record, di società, del fine settimana. Chiude il poker d’ori Angela Padovani, vincendo la medaglia d’oro nella categoria master femminile con il punteggio di 529 (282+247). Piazzamento per Giancarlo Casadio 15° a 507 punti nella categoria MM OL. Martedì 25 aprile è stato il turno delle classi giovanili, che sempre nella cornice di Lagosanto, hanno affrontato il "1° Trofeo giovanile di Primavera” gara giocata sulle 36 frecce. Nonostante le avverse condizioni meteo, che hanno reso la gara piuttosto impegnativa, podio “virtuale” per i giovani bizantini che conquistano un oro, un argento e un bronzo Medaglia d’oro per Matelda Miolo classe juniores femminile AN con il punteggio di 193, argento per Diego Dalla Costa, con il punteggio di 212 nella categoria giovanissimi maschile OL e medaglia di bronzo per Nicola Barlotti con il punteggio di 241 nella categoria ragazzi maschile OL.