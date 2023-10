Torna la 'Run to win', la camminata per sensibilizzare sul fenomeno del gioco d'azzardo

Sabato 4 novembre parte dal parco Teodorico la seconda edizione della Run to win Ravenna, la camminata ludico motoria e corsa non competitiva per sensibilizzare sul fenomeno del gioco d'azzardo, la sua espansione e i rischi. Sarà possibile iscriversi il giorno della camminata direttamente al parco, a partire dalle 14.30; alle 14.45 spazio al fit for fun: riscaldamento di gruppo, mentre la partenza è fissata per le 15. Il percorso, di 7 km, è adatto a tutti e prevede un passaggio nella Darsena di città per poi svilupparsi principalmente nel centro cittadino e poi tornare al parco. Ci sarà un ristoro a metà e alla fine del percorso. Inoltre i primi 500 iscritti riceveranno una maglietta tecnica in omaggio.

“Questa seconda edizione – afferma l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini - conferma la necessità di tenere alta l'attenzione su questa vera e propria patologia, che colpisce sempre di più anche nel nostro territorio. Sono purtroppo tante le persone che di gioco d’azzardo si ammalano, persone di varie fasce di età, anziani e giovani che, seppure in forme diverse, distruggono la propria vita e quella delle proprie famiglie. Per questo sosteniamo da anni i progetti dello Sportello ESC, gestito da Villaggio Globale coop sociale in collaborazione con il SerD e il Centro per le famiglie, poichè oltre a offrire consulenze e sostegno gratuito ai giocatori e ai familiari, negli anni ha realizzato tante iniziative rivolte proprio alle diverse tipologie di giocatori, collaborando ad esempio con i centri sociali per anziani, ma anche con una presenza costante nelle scuole del nostro territorio, per parlare direttamente ai giovani. Iniziative come questa creano una sempre maggiore consapevolezza tra le persone in modo diverso e più coinvolgente. Ci auguriamo che anche questa edizione sia un successo come quella dello scorso anno".

Partecipare alla Run to win Ravenna permette di trascorrere un pomeriggio in compagnia percorrendo un bellissimo percorso, e anche di ricevere informazioni sul gioco d'azzardo patologico. Ci sarà uno stand dello Sportello ESC per giocatori d'azzardo e familiari per distribuire materiali e dare informazioni a chi interessato.

La Run to win nasce da un'idea dell'associazione In Sé di Cesena ed è una manifestazione itinerante. A Ravenna è organizzata dallo Sportello ESC (www.sportelloesc.ra.it), Villaggio Globale coop. sociale, UISP Ravenna, coordinamento delle società podistiche ravennati, con il sostegno del Comune di Ravenna - assessorato Politiche sociali e Ausl Romagna.