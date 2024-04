Tour de France: il Trofeo della 'Grand Départ' arriva a Cervia

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile, in occasione della Gran Fondo Via del Sale, Cervia ospiterà la Coppa della Grand Départ (la Grande Partenza) del Tour de France. Dal pomeriggio di venerdì gli appassionati potranno ammirare il Trofeo, che sarà esposto al Fantini Club, patron dell’importante gara che il prossimo fine settimana richiamerà in città migliaia di ciclisti. Il Trofeo è stato creato nel 2013, in occasione dei 100 anni del Tour de France. Da allora, al termine di ogni edizione, viene consegnato dal Paese ospitante dell’edizione conclusa a quello del successivo anno.

Lo scorso luglio, al termine dell'ultima tappa del Tour de France n. 110, la comunità ospitante del Grand Depart 2024 (Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Firenze, Regione Piemonte e Città di Torino) lo ha ritirato, a Parigi, dalle mani dei rappresentanti dei Paesi Baschi. Firenze lo ha conservato e amministrato fino allo scorso 21 marzo. In occasione dell’evento dedicato ai -100 giorni dalla partenza della Grande Boucle, a Palazzo Vecchio, Firenze lo ha consegnato nelle mani di Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna e coordinatore del calendario di eventi della Sport Valley emiliano-romagnola, di cui il Tour de France rappresenta il fiore all’occhiello. Da quel momento il Trofeo è stato esposto nel palazzo della Regione a Bologna e domani arriverà a Cervia.

Dopo il week end della Granfondo Via del Sale, verrà portato a Rimini per una settimana, e poi per la stessa durata di tempo a Cesenatico, quindi a Parma per due giorni. Successivamente tornerà a Bologna e si muoverà verso Piacenza, per poi lasciare l'Emilia-Romagna e approdare in Piemonte, prima di essere portato a Nizza per l’arrivo della corsa previsto il 21 luglio. La Grande Boucle per la prima volta quest’anno partirà in Italia. Cervia sarà protagonista della seconda tappa del Tour (Cesenatico-Bologna), il 30 giugno 2024.