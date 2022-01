Tiro con l'arco, gli Arcieri Bizantini conquistano tre podi a Moglia

In una domenica dai toni decisamente invernali, gli Arcieri Bizantini inaugurano il 2022 partecipando, all’“Indoor 18 mt” organizzato dagli Arcieri del Torrazzo a Moglia (MN). “Anno nuovo, vita vecchia”, per rifarsi a un famoso proverbio. I Bizantini infatti non deludono, concedendosi diversi podi anche in questo inizio d’anno. Ottimo risultato per Angela Padovani con l’arco nudo, categoria master femminile, che sfonda il tetto dei 500 punti, traguardo non facile per questa divisione soprattutto in ambito rosa. La Padovani conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 501 (242+259) stabilendo il suo nuovo record personale e alzando l’asticella di quello di compagnia, sempre da lei detenuto. Nella stessa divisione medaglia d’argento per Marcello Tozzola, con il punteggio di 528 (268+260) per la categoria master maschile. Gli altri due protagonisti maschili dell’arco nudo, Franco Bordoni e Massimo Venturi, nonostante a livello individuale abbiamo chiuso la gara rispettivamente 7° (con 463 punti) 8° (con 425 punti), insieme a Marcello Tozzola salgono sul secondo gradino del podio aggiudicandosi la medaglia d’argento per la categoria master maschile a squadre con il punteggio di 1416 (528+425+463). Niente da fare invece per la divisione arco olimpico dove i bizantini ottengono solo piazzamenti. Per l’arco OL senior femminile, Concettina Palmiero si piazza al 9° posto con il punteggio di 470 (230+240), mentre Giovanni Putzu, in una giornata decisamente no, ottiene solo il 13° posto con il punteggio di 391 (157+234).per la categoria master maschile. Stessa sorte anche per l’arco compound dove Luca Ravaioli si piazza 8° con il punteggio di 560 (277+283). Chiude i piazzamenti Concettina Palmiero con il 7° posto nella divisione AN categoria senior femminile con il punteggio di 236 (138+98).