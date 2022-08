Tre portacolori del Tennis Club Faenza ai campionati italiani giovanili: Emma, Sandy e Diego

Da domani, lunedì 29 agosto, a domenica 4 settembre, in varie sedi nazionali si disputeranno i campionati italiani individuali giovanili di tennis. Saranno tre i portacolori del Tennis Club Faenza pronti a farsi valere. Nell’Under 11 femminile Emma Lanzoni sarà di scena al New Country Club di Bari, accompagnata dal maestro Poggi Marco. Nell’Under 11 maschile Diego Tarlazzi sarà impegnato al Tato Tennis Club Roma, accompagnato da Edoardo Pompei. Infine nell’Under 15 femminile Sandy Mamini giocherà al Colle degli Dei di Velletri, accompagnata dal maestro Enrico Casadei. «Ovviamente nessuno dei nostri ragazzi è candidato alla vittoria finale – ricorda Casadei - L’obiettivo è quello di fare esperienza, cercando di giocare il meglio possibile. Vediamo cosa viene fuori».

Per quanto riguarda le caratteristiche individuali dei tre giovanissimi del Tennis Club Faenza, «Sandy Mamini ha buon gioco da fondo campo ed è molto dinamica – spiega il maestro Casadei - Il suo punto debole è che, nel fare gioco, a volte eccede in qualche errore di troppo. Però è un bel prospetto, fisicamente esplosiva. Speriamo che cresca ancora. Per quanto riguarda Diego Tarlazzi, mancino, è un buon talento, con una discreta manualità. Deve migliorare dal punto di vista fisico. È comunque un bel lottatore: quando gioca, vende cara la pelle. Infine per quanto concerne Emma Lanzoni, anche lei gioca bene da fondo campo e ha una buona potenza per la sua età. Il suo lato debole risiede nella concentrazione e nella continuità di rendimento: deve migliorare sotto questi aspetti per ottenere quei risultati che il suo tennis le potrebbero far avere».