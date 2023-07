Gasperotti e Langone sugli scudi all'Ironman di Nizza, entrambi si qualificano per il mondiale

Sono partiti per la cinque giorni di Nizza di Ironman e sono tornati con un pass per i mondiali. Si tratta di Gerardo Langone e di Federico Gasperotti, entrambi atleti ravennati della Tt Ravenna Triathlon. Nella gara in Costa Azzurra Langone si è classificato 13° nella propria categoria percorrendo oltre 226 chilometri a nuoto, in bicicletta e di corsa: “Nonostante la preparazione non fosse stata perfetta ho raggiunto e superato il mio obiettivo tagliando il traguardo sulla bellissima Promenades des Anglais.

Correre gli ultimi metri sul tappeto rosso, sognato e immaginato tante volte negli allenamenti mi ha ripagato di ogni sforzo”. Anche Gasparotti si è distinto, classificandosi 12esimo nella propria categoria: “Abbiamo gareggiato in ambienti meravigliosi. E abbiamo ricevuto il calore delle persone. Come gara è stata dura per via del dislivello e della temperatura, ma mi ha regalato grandi emozioni”.

Riassumendo su un oltre 4.500 atleti Langone e Gasperotti hanno strappato il pass per i mondiali di categoria, mentre i compagni di squadra Andrea Casadei e Daria Salsi che hanno partecipato al triathlon su distanza ridotta hanno potuto approfittare della gara come tappa di avvicinamento all’Ironman Emilia Romagna del prossimo settembre.