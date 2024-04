Il Mondiale Endurance torna a Imola dopo 50 anni, edizione speciale per il Trofeo Bandini: premio alla Ferrari trionfatrice a Le Mans

Quella dell'11 giugno è una data che il popolo della Ferrari difficilmente potrà dimenticare. Perchè in quella calda domenica di fine primavera la Casa di Maranello ha conquistato con la 499P l'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, battendo la Toyota che aveva vinto cinque edizioni di fila e l'outsider Cadillac. Firmatari del trionfo erano James Calado, Alessandro Pier Guidi e l'ex Formula Uno Antonio Giovinazzi. E in occasione del ritorno dopo 50 anni del mondiale Endurance all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola il Trofeo Bandini ha voluto celebrare la decima vittoria del Cavallino Rampante a Le Mans con un'edizione speciale del premio dedicato al compianto pilota.

"Era un'occasione doverosa ed importante, perchè la Ferrari è tornata a vincere a Le Mans sessant'anni dopo il successo di Lorenzo Bandini e Ludovico Scarfiotti", le parole di Francesco Asirelli, presidente del Trofeo Bandini, che ha aperto la serata svoltasi nella cornice di Palazzo Sersanti, nel cuore del centro storico di Imola. A ricevere il premio speciale della 31esima edizione è stato Antonello Coletta, Ferrari Global Head Endurance e Corse Clienti: "Lorenzo è stato un grande campione, che non solo ha corso con la Ferrari, ma ha vinto con la Ferrari. Siamo tornati nel mondo dell'Endurance dopo cinquant'anni e siamo riusciti a vincere l'edizione più importante della 24 Ore di Le Mans, quella del centenario. A Imola siamo legati da tante cose, dall'autodromo che porta il nome del nostro fondatore, ma anche perchè è qui che abbiamo presentato la nostra macchina nelle Finali Mondiali del 2022. L'emozione è importante e siamo alla vigilia della tappa italiana del Wec, con la speranza di meritarci l'attenzione dei tanti tifosi che verranno a Imola".

A fare gli onori di casa il sindaco Marco Panieri, che ha consegnato a Frédéric Lequien, Ceo Fia World Endurance Championship il "Premio Città di Imola", un quadri eco-sostenibile che ritrae la figura di Lequien. "Il Wec porterà sicuramente molto pubblico come abbiamo potuto vedere dalle prevendite dei biglietti", ha rimarcato il Ceo del campionato. Il "Premio Città di Faenza" è stato consegnato dal vicesindaco Andrea Fabbri all'ingegner Ferdinando Cannizzo, Ferrari Attività Sportive GT Hypercar, uno dei papà della 499P, mentre ad Amato Ferrari, team principal Scuderia AF Corse, l'onore del "Premio Regione Emilia-Romagna". Riconoscimento anche per Antonio Sasso, direttore del quotidiano "Il Roma", con il "Premio Città di Brisighella" (a ritirarlo Edoardo Messina).

Al sindaco Davide Ranalli invece l'onore di consegnare il "Premio Città di Lugo" ai piloti vincitori della 24 Ore di Le Mans. "Rivedere la vittoria di Le Mans (sono state proiettate le immagini del successo, ndr) dà un'extra power per questo weekend a Imola - le parole di Pier Guidi -. E' la nostra gara di casa e dobbiamo riscattare quella del Qatar e portare a casa punti importanti. Tra gli obiettivi che abbiamo quest'anno c'è quello di cercare di riconfermarci a Le Mans, ma sappiamo quanto sarà difficile. Ma con l'aiuto dei nostri tifosi sono convinto che a Imola potremo fare bene e regalare emozioni". Calado ripercorre la gioia di Le Mans 2023: "E' stata una conquista bellissima, un grande lavoro di squadra. Sono focalizzato sulla gara di Imola, sono qui per dare il massimo per tutti i tifosi che saranno presenti questo weekend". Giovanizzi ha ricevuto il Trofeo Bandini nel 2019 quando correva in Formula Uno per l'Alfa Romeo: "E' super emozionante essere di nuovo qui, Imola è la nostra gara di casa e ci dà tante motivazioni per fare bene. Sarà una gara difficile, ma sappiamo che siamo Ferrari e lo abbiamo dimostrato lo scorso anno a Le Mans. Quello che siamo riusciti a fare è stato storico e fantastico e dobbiamo ripeterci davanti al nostro pubblico. Cercheremo di fare del nostro meglio per essere il più avanti possibile domenica".