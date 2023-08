Trofeo di pesca sportiva: divieto di accesso alla diga di Porto Corsini

In occasione della manifestazione di pesca sportiva amatoriale "Trofeo Tubertini", che si svolgerà il 9 settembre dalle 15 alle 23 sulla Diga foranea Nord (“Cavalcoli”) a Porto Corsini, anche per ragioni di sicurezza legate allo svolgimento della gara, risulta necessario delimitare l’area e autorizzarne l’accesso ai soli iscritti ed organizzatori. Per questo l'Autorità Portuale ha emesso l'ordinanza che dispone il divieto di accesso al tratto conclusivo della diga a partire dalle 14,30 e fino alle 23,30. Nella giornata e negli orari dell’interdizione è sospesa la validità di ogni altra autorizzazione emessa dall'Autorità Portuale.