Tsunoda conquista un punticino nella gara di casa. "Peccato per la partenza"

Yuki Tsunoda archivia il weekend di casa della Racing Bulls, o per chi preferisce ex Minardi, con un punto. Tra i sali e scendi dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, infatti, il giapponese è stato protagonista di un weekend consistenti, che l'ha portato a chiudere il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna al decimo posto. "Sono felice, anche se la partenza ha leggermente compromesso la gara in quanto ho perso una posizione a favore di Nico (Hulkenberg) - esordisce -. Era veloce sui rettilinei, quindi non volevamo finire dietro di lui, motivo per cui ci siamo fermati davanti a lui e prima del previsto.Era il momento cruciale della gara e penso che abbiamo gestito bene la strategia e risposto correttamente a Nico. Significava che dovevamo andare lunghi nel nostro secondo stint e gestire la gomma dura negli ultimi 15 giri è stato impegnativo, ma complimenti alla squadra per la gestione della situazione, questo è positivo. Stiamo lavorando duro per fare un altro passo avanti e ci concentreremo per estrarre il massimo dal nostro pacchetto". Solo 13esimo Daniel Ricciardo, condizionato da una brutta partenza. "Sono finito in un treno di macchine - racconta sconsolato -. Penso che senza traffico il nostro ritmo fosse buono e stavo facendo dei tempi decenti, ma non appena siamo entrati nel traffico abbiamo avuto la sensazione di aver faticato di più".