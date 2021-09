"Uguali Diversamente", a Massa Lombarda il torneo di tennis che va oltre la disabilità

Sabato 18 e domenica 19 settembre, Massa Lombarda ospiterà la manifestazione "Uguali Diversamente", dedicata allo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità. La manifestazione si svolgerà presso la Oremplast Tennis Arena di Massa Lombarda, a partire dalle 10 di sabato. Il programma prevede il primo Torneo Rodeo Weelchair Tennis, con protagonisti atleti di tennis in carrozzina, l’open day di tennis e di padel per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale. La giornata sarà arricchita dagli interventi del tecnico FISDIR Vincenzo Morgante che presenterà le strategie e metodologie di approccio con bimbi e ragazzi con disabilità, della Dottoressa Silvia Palazzi, dietista che illustrerà il modello alimentare per lo sportivo. Sarà presente, inoltre, il Sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un’iniziativa di questa valenza, a cui teniamo davvero in modo particolare, a maggior ragione in un periodo delicato come stiamo vivendo da quasi due anni a questa parte – sottolinea il presidente Fulvio Campomori - Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica e non solo. Questa manifestazione, che abbiamo fortemente voluto insieme al nostro nuovo maestro Matteo Versari, delegato regionale per il tennis in carrozzina, consente di presentare ai giovani lo sport come attività per il benessere psicofisico e sociale e come attraverso il gesto sportivo sia possibile migliorare la qualità della vita sia fisica sia psicologica”.