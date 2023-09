Un 27esimo Memorial Fantinelli pieno di emozioni per Atletica 85 Faenza

Si è disputata mercoledì a Faenza la XXVII edizione del Memorial Fantinelli, quest’anno con anche i 200m validi come Mennea Day. Grande partecipazione, soprattutto da parte delle categorie ragazzi e cadetti, che registravano iscritti 225 atleti, per un totale, compreso il settore assoluto, di 500 atleti gara. Novità del programma di quest’anno è stata la staffetta svedese (100, 200, 300 e 400m) per il settore assoluto maschile e femminile, che ha portato le ragazze Bosi, Alvisi, Fiorentini e Amadori alla vittoria in 2’24”65.

Per i ragazzi invece purtroppo arriva una squalifica dovuta a un’invasione di corsia, altrimenti il podio sicuramente sarebbe stato alla portata. Buon secondo posto per Zoe Fiorentini nei 200m del Mennea Day con il tempo di 25”86. Vittoria Bosi si riconferma intorno alla sua misura di primato personale con 2,70m nel salto con l’asta che le vale il terzo posto finale. Terzo gradino del podio anche per Irene Grossi nel salto triplo con la misura finale di 10,92 metri. Secondo posto invece per l’allieva Licia Ungania nel lancio del giavellotto 500g con 25,38m.

Nelle gare del settore giovanile, che hanno aperto la serata, bella gara dei 1000m cadetti con il secondo posto di Luca Cattani in 2’41”61 e il sesto di Gioele Angeli che si migliora di circa 6 secondi e segna il primato personale di 2’45”75. Pietro Rizzo invece vince gli 80m cadetti in 9”65, con ampio margine sul secondo. Nei 60m ragazze vittoria per Happyness Chukwueloka in 8”61. Nel getto del peso ragazze secondo, terzo e quarto posto per le nostre giovani atlete: Maia Minardi con 9,37m, Happyness Chukwueloka con 8,99m e Secrieru Mihaela con 8,83m.

Da segnalare la vittoria nel lancio del giavellotto uomini 800g, valido come Memorial Fantinelli, di Gianluca Tamberi, fratello del campione olimpico e mondiale di salto in alto Gianmarco, dell’Atletic Club 96 Alperia con la misura di 66,40m. Gli 800m donne invece, valevoli come Trofeo Fatuma Ibrahim, sono stati vinti dalla giovane Giada Donati dell’Atletica Libertas Forlì in 2’14”98.

Inoltre, segnaliamo qualche gara dell'ultimo mese, di cui ancora non si era parlato. A Modena il 7 settembre si è disputato il Memorial Crotti-Ruggeri dove hanno gareggiato per noi due nostre giovani atlete: Arianna Marocchi nel salto in lungo chiude con la misura di 5,34m che le vale il quinto posto assoluto e primo per la categoria allieve; Zoe Fiorentini invece gareggia nei 100m in 12"81 giungendo quinta al traguardo.

A Ravenna invece nel weekend del 9 e 10 settembre si sono disputati i campionati regionali master che han visto la vittoria nei 1500m della nostra Fiorenza Pierli con il tempo di 4'43"65, mentre nei 5000m di marcia Andrea Collamati chiude in 29'56"74 e Alberto Camatti nel salto con l'asta finisce secondo con 3 metri.