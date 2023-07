Un'estate con tante gare per l'Atletica 85 Faenza: Gloria Venturelli fa sua la "Riviera Beach Run"

Piena estate, temperature bollenti, ma l'Atletica 85 Faenza Bcc non si ferma. Nei campionati italiani per la categoria junior Arianna Marocchi non si è fatta trovare impreparata, ottenendo un ottimo nono posto con la misura di 5,47 metri nel salto in lungo. A Bellaria sabato si è disputata la "Riviera Beach Run", corsa podistica competitiva di 9,2 chilometri che ha visto la partecipazione di varie atlete. Da segnalare la bella vittoria di Gloria Venturelli (in foto) in 35'39", terzo gradino del podio per Martina Ugolini in 39'56", Elisabetta Paolini quinta, ma prima di categoria, in 41'35". Bene anche Susi Frisoni prima di categoria (F60+) e settima nella generale in 42'07". Domenica 30 Cadetti e Allievi sono partiti per un campo estivo a Rivisondoli accompagnati dagli allenatori Marco Tarozzi ed Ettore Mariottino e dal velocista Filippo Paganelli. "Queste iniziative sono molto importanti anche per rendere il gruppo più coeso - informano dalla società -. Li aspetterà una settimana di allenamenti e tanto divertimento".