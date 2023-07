Un’estate ricca di impegni per Atletica 85 Faenza. E arriva anche un nuovo primato di società

E' stata un'altra settimana estiva piena di impegni per l'Atletica 85, a partire da mercoledì a Castelfranco Emilia, dove Fiorenza Pierli ha vinto i 1500 metri in 4'39"47, con 9" di vantaggio sulla seconda classificata. Giovedì a Ferrara, per il consueto meeting infrasettimanale serale d'estate, Arianna Marocchi ha colto un secondo posto nel salto in lungo con la misura di 5,18 metri, così come la 4x400 metri, composta da Bacchini, Amadori, Fiorentini e Gandolfi, che ha stoppato il cronometro in 4'00"00.

Sabato a Parma si è disputata la prima edizione del meeting città di Parma, gara che ha visto la partecipazione su invito di Filippo Paganelli sui 100 metri e Pietro Rizzo negli 80 metri. Il primo ha chiuso decimo in 10"97, non ottenendo il pass per la finale, mentre il secondo ha chiuso settimo in 9"57 segnando il suo primato personale.

Domenica sono scese in gara Vittoria Bosi e Zoe Fiorentini rispettivamente in due città diverse. Bosi ha disputato la gara di salto con l'asta nella piazza di Novellara, adibita appositamente per questo meeting e con una grande prova ha saltato 2,75 metri segnando il suo primato personale nonché nuovo record sociale.

Fiorentini ha invece gareggiato con la maglia della rappresentativa regionale a Pistoia disputando i 400 metri e la 4x400m svedese (dove la prima frazionista corre 100 metri, la seconda 200 metri, la terza 300 metri e la quarta 400 metri), dove era schierata nella terza frazione, chiudendo in 58"71, mentre la staffetta vince la gara davanti a tutte le altre regioni. Domenica a Serra de’ Conti si è disputata anche la 6 ore di corsa, che ha visto la vittoria di categoria per Gloria Argnani per soli 42 metri sulla seconda classificata.