Un giovane ravennate sul podio dei Campionati italiani di karate cadetti

Domenica 3 marzo, Palapellicone, Lido di Ostia: sale sul podio l’atleta del Fight Club Andrea Nasso, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di karate nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato), categoria cadetti -70 kg. In una fase iniziale, Andrea aveva perso al secondo incontro con una sua vecchia conoscenza, il fortissimo atleta piacentino Mattia Buongiorni che, approdando in finale per l’oro, lo aveva fatto ripescare.

Con i ripescaggi si presenta per Andrea l’opportunità di un’ altra gara, una seconda opportunità per dimostrare il suo valore che non viene sprecata. Nasso supera tutti i suoi 4 incontri brillantemente fino alla finale per il terzo posto vinta per 3 a 0 contro l’atleta Mattia Mozzillo, aggiudicandosi così la prima medaglia per il Fight Club Ravenna nella categoria cadetti. Uno storico risultato. Buona anche la prestazione dell’atleta Martina Rossini nella cat. -68 kg femminili, che si ferma al secondo incontro.

Lunedì si festeggia questo importante risultato presso la sede del Fight Club alle 19:30, con tutta la grande famiglia che ha seguito Andrea in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. E dopo i festeggiamenti, si torna concentrati sul prossimo importantissimo appuntamento di domenica 10 marzo che vedrà il Fight Club impegnato in prima linea in casa a Ravenna: la fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Juniores (2007/2008/2009) che si svolgerà presso la palestra Mattioli (scuola Don Minzoni).