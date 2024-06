Un trionfo romagnolo nei Campionati nazionali di beach tennis a Lido di Classe

Si sono tenuti i Campionati a Squadre di beach tennis FITP TPRA a Lido di Classe. Con la partecipazione di 37 squadre provenienti da tutta Italia, il torneo ha attirato l'attenzione di appassionati e professionisti del beach tennis amatoriale, offrendo un'emozionante competizione che ha visto il dominio delle squadre romagnole. L’evento, svoltosi tra l'8 e 9 giugno, ha visto confrontarsi atleti di alto livello in un'atmosfera di sana competizione e spirito sportivo. Le squadre, provenienti da ogni angolo del paese, hanno dimostrato abilità tecniche e grande determinazione, rendendo ogni match avvincente e ricco di colpi di scena. La Romagna ha brillato particolarmente, aggiudicandosi i titoli nelle categorie più prestigiose: Doppio Maschile: Squadra BTS di Bagnacavallo (RA) Doppio Femminile: CRB Femminile di Cesena (FC) Doppio Misto: CRB FMisto di Cesena (FC)

Un evento che ha raggiunto un picco di oltre mille presenze fra partecipanti e pubblico nella due giorni di beach tennis. L’organizzazione dell'evento diretta da Kappesport è stata impeccabile, grazie all'impegno del comitato locale e al supporto della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Il torneo ha beneficiato delle strutture del Bagno Oxide e Puravida e di un pubblico appassionato che ha sostenuto calorosamente tutti gli atleti. La responsabile della FITP per il Beach Tennis Bonadonna Simona, durante la cerimonia di premiazione, ha elogiato l'alto livello delle competizioni e l'ospitalità della comunità di Lido di Classe, sottolineando l'importanza di questi eventi per la promozione del beach tennis amatoriale in Italia. Il successo dei Campionati a Squadre FITP TPRA di Lido di Classe è un segnale positivo per il futuro del beach tennis amatoriale italiano. La partecipazione massiccia e il livello di competizione dimostrano la crescente popolarità di questo sport e l'importanza di creare opportunità per gli atleti di tutte le età e livelli. Appuntamento, dunque, al prossimo anno, con l’augurio che questo evento possa continuare a crescere e a regalare emozioni agli appassionati di beach tennis di tutta Italia.