Un weekend all’insegna della goliardia con la gara di "Tiro al Prosciutto"

Al poligono di tiro di Ravenna è arrivato il momento della goliardia. Nello scorso weekend si è svolta sulle linee di tiro la gara di Tiro al Prosciutto, consistente nel colpire e recidere, nel minor tempo possibile, il filo di spago che sorregge un simulacro del celeberrimo salume.

La competizione era divisa in due specialità: avancarica e retrocarica. Si sono succeduti complessivamente 27 tiratori, che si sono cimentati anche con più tentativi. La dea bendata ha aiutato perché, senza nulla togliere alle indubbie capacità tecniche di cui ogni tiratore deve disporre, occorre anche avere una buona dose di fortuna.

Per l’avancarica solo tre atleti sono riusciti nell’intento Dario Cortini, Lorenzo Filipponi e Giuliano Sacrato. Per la retrocarica invece sono riusciti a colpire e spezzare il filo in sedici: e a podio sono andati lo stesso Sacrato, Luca Corsi e Alessandro Rossetti. Al termine, il presidente del TSN Ivo Angelini ha premiato i primi tre classificati di ogni specialità.