Un weekend indoor da ricordare per l'Atletica 85 Faenza: Riccardo Camporesi campione regionale nei 2000 metri di marcia

Ultimo weekend di indoor per i portacolori dell'Atletica 85 Faenza. Ad Ancona al meeting per rappresentative regionali Cadetti Pietro Rizzo e Riccardo Dotti si sono ben distinti, nonostante il mix tra adrenalina e tensione da prima gara importante: Rizzo è infatti giunto nei 60 metri piani con il tempo di 7"38, mentre Dotti ha chiuso la stessa gara con il tempo di 7"76. Molto bene anche nella staffetta 4x200 metri, per cui hanno gareggiato come primo e secondo frazionista, classificandosi quarti in 1'37"78.

A Parma si sono svolti i campionati regionali indoor Ragazzi, dove hanno partecipato 997 atleti, un numero impressionante per questa categoria che fino a qualche anno fa era impensabile. Molto bene Margherita Poli nei 60 metri, che si è qualificata per la finale B, che la ha permesso di classificarsi sesta con il tempo di 8"69 (a pari-tempo con una ragazza dell'Atletica Rimini), su un totale di 203 partecipanti.

Riccardo Camporesi si è laureato campione regionale nei 2000 metri di marcia in 11'57"27, unico atleta della gara ad aver concluso senza ammonizioni. Buon terzo gradino del podio nel salto in alto per Mihaela Secrieru con la misura di 1,38 centimetri. Nei 60hs ragazze prove positive per Iris Nahili Savorani e Maia Minardi, che si sono qualificate per la finale B chiudendo rispettivamente al settimo e ottavo posto con i tempi di 10"45 e 10"47 col primato personale Nei 1000 metri ragazzi buon quarto posto per Michele Bentini con il tempo di 3'19"58.