Una serata per premiare i campioni dello sport faentino

Lunedì alle 20 il Teatro Masini di Faenza ospiterà ‘Campioni dello sport 2021’, una serata voluta dall’amministrazione comunale da dedicare agli atleti del faentino che, nel corso delle annate sportive ‘2019-020’ e ‘2020-021’, si sono distinti nelle diverse discipline sportive conquistando il podio di gare, campionati italiani o internazionali.

“Tra le realtà sociali che l’emergenza sanitaria ha messo in gravi difficoltà -spiega l’assessore allo Sport, Martina Laghi- ci sono sicuramente le associazioni sportive. La pandemia ha limitato le occasioni di socialità e aggregazione, tra cui l'attività sportiva, indispensabile per il benessere, in particolari di bambini e ragazzi”.

La serata dedicata ai Campioni faentini che si sono distinti in queste due annate, riveste quindi ancora più importanza, perché l'impegno, la determinazione, il sacrificio degli atleti, la maggior parte dei quali molto giovani, testimoniano che si possono raggiungere risultati importanti e successi, malgrado le difficoltà, anche quelle dovute alla pandemia.

L'evento è aperto alle società sportive e agli atleti che verranno premiati, che parteciperanno con i dirigenti, gli allenatori e gli accompagnatori, dopo aver ricevuto la comunicazione dei nominativi all'Ufficio sport del Comune di Faenza, nel rispetto della normativa anti-Covid.

La serata, alla quale sono attesi, tra gli altri, il sindaco Massimo Isola, l’assessore allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi e la vicepresidente provinciale del Coni, Milva Rossi, sarà presentata dal giornalista, voce ufficiale dell’Autodromo di Imola, Misano e di tanti altri eventi sportivi delle due e quattro ruote, Boris Casadio. Momenti musicali a cura del Maestro Giovanni Sandrini e dei suoi allievi di chitarra della Scuola di musica Sarti.