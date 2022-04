Calcio a 5, l'Under 19 del Russi festeggia la conquista dei playoff

Un sogno rincorso per tutta la stagione e coronato, aritmeticamente, ad una giornata dal termine del campionato. Il cammino dell’Under 19 del Russi calcio a 5 non era iniziato nel migliore dei modi: gli arancio, infatti, avevano ‘scritto’ dodici nella casella dei punti ottenuti nel girone d’andata, collezionando quattro vittorie (una sola in casa) e cinque sconfitte. Rotta invertita prepotentemente nel girone di ritorno: i falchetti hanno saputo infilare sette vittorie nelle otto partite disputate dopo il giro di boa (unica sconfitta sul campo del Modena Cavezzo Futsal), conquistando ventuno punti sui ventiquattro disponibili e il pass riservato per l’accesso ai play-off. Niente male per una squadra alla prima esperienza in un campionato nazionale, dato che la stagione 2020-2021 non è mai ufficialmente iniziata.

Grande pregio di mister Simone Bottacini quello di aver riorganizzato il sistema di gioco, lasciando il giusto spazio all’istinto, frutto di una crescita anche sotto l’aspetto tecnico dei singoli. Ingrediente principale l’entusiasmo, grazie al quale il Russi ha saputo costruire un ottimo percorso con leggerezza e serietà allo stesso tempo. Bomber arancionero Mirco Cianciulli: con venticinque reti, il laterale classe 2004, ha dato un contributo fondamentale in termini di realizzazioni, consentendo alla propria squadra di vantare, attualmente, il miglior attacco con 103 gol.

L’ultima giornata metterà di fronte ai falchetti l’Aposa, seconda della classe ed anch’essa già qualificata ai play-off. Un match mai banale, in programma per domenica 24 aprile alle ore 11 a Russi. Ultimo sforzo per festeggiare il traguardo davanti ai propri tifosi.