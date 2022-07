Vela, a Punta Marina il raduno zonale della classe Optimist: presenti 20 giovani atleti

L’XI° Zona della Federvela, ha organizzato, presso il Centro Velico di Punta Marina un raduno tecnico riservato agli atleti della classe Optimist selezionati ai vari campionati nazionali che si disputeranno tra fine agosto e i primi di settembre a Salerno. La Federvela nazionale si divide in Zone territoriali, l’XI° è relativa alla costa emiliano-romagnola. Il raduno è stato organizzato da Stefano Marchetti, già direttore sportivo del Centro Velico Punta Marina e allenatore federale con alle spalle tanti e ottimi risultati nazionali e internazionali.

Al raduno erano presenti 20 atleti divisi tra cadetti e juniores, al fine di ottimizzare al meglio il lavoro sia in acqua che a terra. Gli allenatori di riferimento sono stati Mauro Berteotti (allenatore storico di questo tipo di imbarcazione) per gli juniores e Gianluca Marzocchi (allenatore giovane che ha già mostrato competenze e successi sportivi) per i cadetti. Due giorni con condizioni di vento e di mare spettacolari hanno permesso la “doppia uscita” (mattina e pomeriggio) nella giornata di martedì, entrambe con onda “formata” e vento sui 12 nodi, il mercoledì si è utilizzata la mattina per analizzare i video del giorno precedente e nel pomeriggio una lunga sessione di allenamento (13.30-18.00) ha chiuso questa 2 giorni molto intensa e proficua. Ottimi i feedback degli allenatori di supporto presenti (Fabrizio Marzocchi, Marialuisa Melandri) e ottimi anche quelli degli atleti partecipanti.