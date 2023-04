Vela, alla Regata Nazionale RS Feva vincono Bicocchi-Giovannelli

Sono stati cinquantasei gli RS Feva che, durante il week end di Pasqua, hanno invaso amichevolmente le acque di Marina di Ravenna per prendere parte alla prima Regata Nazionale del 2023 organizzata dal Circolo Velico Ravennate per il quarto anno di seguito, a dimostrazione di quanto il sodalizio bizantino crede in questo dinamico doppio giovanile.

Si è trattato di un evento molto tecnico, che ha messo alla prova i concorrenti con una situazione meteo in evoluzione: dal vento forte e il mare formato del venerdì si è passati alle brezze deboli della domenica. Condizioni molto apprezzate da coach e velisti, attesi in corso di stagione dall'appuntamento con il Mondiale previsto a Follonica verso la fine di luglio.

Nulla che non abbia impedito al Comitato di Regata presieduto da Walter Ghezzi (con Ezio Fonda al Comitato delle Proteste) di gestire lo svolgimento di ben nove prove, al termine delle quali a imporsi sono stati Giuseppe Bicocchi e Gemma Giovannelli (CN Follonica) con un margine di 10 punti su Gabriele Gesi e Davide Simoni (CN Follonica) e di ben cinquantuno su Alex Brighenti e Lucia Finato (CN Brenzone). Migliori in campo femminile sono risultate Anna Cechetto e Maria Elena Haag, atlete del Circolo Velico Ravennate che hanno centrato un quinte assolute.

Il circolo di Via Molo Dalmazia ha schierato un totale di undici equipaggi, coordinati dall'allenatrice Irene Bezzi. Salutata Marina di Ravenna la flotta RS Feva guarda ora a Formia dove, durante il ponte del primo maggio, è in programma la seconda Regata Nazionale. A supportare la manifestazione è stata l'azienda ravennate RM, specializzata nella produzione e distribuzione di parti di usura per pompe ed impianti calcestruzzo e per macchine movimento terra e da diverse stagioni vicina al Circolo Velico Ravennate e all'attività agonistica dei più giovani.