Vela, due atleti ravennati ai campionati europei giovanili

Raffaele Montanari e Luca Moschini del Centro Velico di Punta Marina che, con l’allenatore Francesco De Boni, sono partiti per i campionati europei a Dziwnow, in Polonia. I due ragazzi, studenti dell’Itis di Ravenna, hanno intrapreso il lungo viaggio nei giorni scorsi per portare con orgoglio la bandiera italiana e i colori ravennati in Polonia.

"Luchino e Raffi - fanno sapere dal centro velico - sono i soli due atleti di tutta l’undicesima Zona FIV (Emilia Romagna) a partecipare ai campionati europei giovanili, e porteranno onore alla nostra regione e alla nostra città; per ciò ringraziamo anche il Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, che ha consegnato direttamente il gagliardetto della nostra città e la bandiera di Ravenna". È già questo un risultato che ripaga dei faticosi allenamenti e dei sacrifici dei ragazzi, delle loro famiglie e del lavoro del “coach Checco”.

"È una ennesima conferma della qualità del nostro vivaio, che parte dall’esperienza di una ormai ottima scuola vela, di un percorso agonistico ben preparato e seguito dai nostri allenatori - concludono dal Centro Velico Punta Marina, con l'orgoglio - di fare crescere giovani talenti, appassionati alla vela, in un ambiente tranquillo dove ogni tecnico, atleta, allenatore e tutti i soci vivono la quotidianità come una grande famiglia che si prodiga quotidianamente per far funzionare questa bella macchina sportiva".