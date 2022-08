Vela e windsurf, a Porto Corsini parte la “Foil Academy” insieme a Luna Rossa

La vela e il windsurf di oggi sono senza dubbio sempre più foil. La nuova tavola olimpica, così come il catamarano misto Olimpico Nacra 17 già volano sull'acqua come, del resto, le imbarcazioni dell'America's Cup. Tutto il mondo della vela moderna vola, a partire da Luna Rossa in Coppa America fino all’eccellenza olimpica. Da questi presupposti è nata la “Foil Academy”, il programma di sviluppo della vela volante, ideato e organizzato dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Luna Rossa, per promuovere e far crescere tecnicamente la vela giovanile. Da martedì fino al 25 agosto l’appuntamento sarà nella spiaggia romagnola di Porto Corsini, all’interno delle strutture dell'Adriatico Wind Club, per scoprire tavole e piccole derive foil come il Wazp e lo Skeeta, che stanno già avendo un grande successo tra i giovani.

A inaugurare la tappa ravennate della Foil Academy (l'Emilia Romagna è l'unica regione ad averne avute due, con quella di Rimini, appena conclusa) è stato, questa mattina, il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al Consigliere di World Sailing Walter Cavallucci, al Consigliere Federale Donatello Mellina, al Presidente della XI Zona FIV Emilia Romagna Manlio De Boni e Matteo Plazzi, Rule Advisor del Team Luna Rossa Prada Pirelli. Presenti anche Giacomo Costantini, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna e il Comandante della Capitaneria di Porto, C.V. Francesco Cimmino, oltre ai tanti giovani velisti che hanno aderito all'iniziativa e che poi sono andati in acqua a provare barche e tavole volanti nel primo pomeriggio, assistiti dai tecnici federali.

“Siamo onorati di ospitare questa settimana dedicata alla vela foil - ha commentato il Presidente dell’Adriatico WInd Club, Giovanni Forani - Il nostro circolo, tra i primi impegnati nell’attività didattica e agonistica del windsurf in Italia, ha subito creduto nella nuova tendenza foil, tanto che abbiamo una squadra, che quest’anno ha partecipato a tutti gli eventi internazionali giovanili iQFoil. Per i giovani è una grande opportunità quella di vivere il mare e la vela, con mezzi che offrono grande divertimento, velocità e adrenalina alle stelle! Per la prima volta c’è una vela che è vicina ai giovani e allo stesso tempo rappresenta la massima espressione della vela con Olimpiadi e Coppa America; una vela moderna e veloce, che non rappresenta più solo una disciplina di svago e divertimento, ma un vero e proprio progetto sportivo e agonistico di massimo livello”.

Per i colori dell'AWC presenti questi atleti: Tommaso Vallini, Alessandro La Sala, Matteo Montanari, Luca Barletta, Francesco Forani, Francesco Leoni, Davide Gabriele Villa e Cristian Scaccia, tesserato con il CSB Bracciano ma ospite del sodalizio di Porto Corsini per allenamenti estivi. Dagli altri club dell’XI Zona FIV: Matteo Rimondi, Kenje Sam Werpers, Tommaso Fabbri, Giacomo Gatta, Tobia Torroni, Diego Rollini, Lorenzo Pezzilli, Giulio Gambi, Camilla Ivaldi, Federico Bovoli, Giacomo Guardigli, Gregorio Penso, Lorenzo Pleiadi, Vittoria Sampieri, Massimiliano Scalzulli, Lorenzo Tenesini, Maxime Winand, Beatrice Cavazza. Per la cerimonia di chiusura, prevista per il 26 agosto, da segnalare la presenza anche del Responsabile del Settore Giovanile FIV, Alessandra Sensini, che tante regate ha fatto nel litorale romagnolo e all'Adriatico Wind Club, all’inizio della sua gloriosa attività agonistica.