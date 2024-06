Vela, il francese Ian Garreta ha vinto il campionato Eurosaf a Marina di Ravenna

Dopo cinque giorni di duelli particolarmente combattuti, il francese Ian Garreta ha vinto l'EUROSAF Match Racing European Championship di Marina di Ravenna, bissando il titolo conquistato appena sei mesi fa a Bedanne. E' questo il risultato conclusivo dell'evento organizzato dal Circolo Velico Ravennate, in collaborazione con EUROSAF e Federazione Italiana Vela, e disputato utilizzando i TOM 28 di proprietà del club.

La manifestazione ha goduto del favore delle condizioni meteo, tali da consentire il completamento del programma fissato dal Bando di Regata. Onore al merito va riconosciuto alla professionalità di Comitato di Regate, guidato da Costanzo Villa, e al team Umpire, coordinato dal francese Arnaud Mante: il lavoro di entrambi è stato particolarmente apprezzato da parte dei partecipanti e del Comitato Organizzatore,

Lo skipper francese, qualificatosi per le fase finale come terzo, ha superato in finale Rocco Attili, vincitore del Round Robin e campione italiano in carica, con il punteggio di due a zero. Al contempo, nella finale per il terzo e quarto posto il polacco Patrik Zbroja ha battuto Timotee Rossi, salendo sul terzo gradino del podio continentale.

"Complimenti a Ian Garreta per il bis continentale e più in generale a quanti hanno preso parte all'EUROSAF Match Racing European Championship. Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto dal Comitato di Regata e da tutta l'organizzazione in generale, a partire dai nostri volontari: non capita tutti i giorni di terminare un evento di match race con il completamento di ben quattro Round Robin e il miglior riconoscimento degli sforzi sono stati i complimenti ricevuti dai partecipanti. Sono state bellissime giornate di vela, lunghe e intense nel corso delle quali i sempre affidabili TOM 28 si sono confermati come una delle barche migliori per i duelli uno contro uno" ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.