Vela, il J24 Joanna vince l'Invernale Monotipi Memorial Stefano Pirini

Con le ultime tre prove disputate sabato scorso (valide come recupero di domenica 26 febbraio e vinte rispettivamente da Ita 1 Jay Jay di Tommaso Fabbri, Ita 271 Joanna e Ita 499 Capitan Nemo) e il nulla di fatto di domenica a causa delle avverse condizioni meteo marine che non hanno permesso l’uscita dal porto in sicurezza, è calato il sipario sul XVI Campionato Invernale Monotipi - XVII Memorial Stefano Pirini, il tradizionale appuntamento riservato alla Classe J24 organizzato, su delega della FIV, dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela e articolato su due manche dal 23 ottobre 2022 al 12 marzo 2023.

In testa fin dalla prima manche, è stato il J24 portacolori del CNCervia Amici della Vela Ita 271 Joanna armato da Fabrizio Dallacasa e timonato da Andrea Collina (CV Ravennate) ad aggiudicarsi la vittoria finale (19 punti; 7,1,1,1,2,4,3,2,2,2,1,5) anticipando sul podio Ita 499 Capitan Nemo armato e timonato da Guido Guadagni (CV Ravennate, 32 punti; 1,9,2,3,1,3,2,4,6,ufd,11,1) e Ita 505 Jorè armato dai fratelli Alessandro e Alberto Errani e timonato da Marco Pantano (CNCAV, 34 punti; 4,4,4,6,3,1,4,1,3,4,10,8). Seguono nella classifica generale delle due manche Ita 382 Vento Blu di Mauro Martelli (CV Ravennate; 41 punti; ufd,2,8,5,4,9,1,3,1,5,6,6) e Ita 402 Kermesse di Marco Maccaferri (CNCervia AdV; 52 punti; 6,7,3,9,5,8,5,4,6,3,9). Il J24 Joanna è stato premiato come vincitore della prima e della seconda manche e come vincitore assoluto.

Soddisfazione per l’ottima riuscita di questa edizione è stata espressa da parte di tutti i partecipanti, gli organizzatori e del Capo Flotta J24 della Romagna e direttore sportivo del CNCAV, Massimo Frigerio che, sempre più determinato e convinto del suo progetto di formare equipaggi giovanili sul J24, si augura che l’iniziativa venga seguita anche da altre Flotte.

“Prima di archiviare questo bel Campionato Invernale che si è chiuso dopo dodici prove disputate complessivamente nelle sette giornate di regata da quindici J24, vorrei ricordare alcuni aspetti che ci hanno particolarmente fatto piacere - ha spiegato Frigerio, co-armatore con Viscardo Brusori e Claudio Colombi di Ita 473 Magica Fata, sesto assoluto all’Invernale appena concluso - Fra i quindici equipaggi protagonisti di questa edizione 2022-23, due erano Under 25: Junior con gli atleti del laser del Circolo Nautico Cervia e Indiana Jones con un equipaggio di atleti del Circolo Nautico di Cesenatico. Molto gradita anche la partecipazione alle regate di J Oc Alce Nero l'imbarcazione del compianto Presidente della Classe Fabio Apollonio con equipaggio proveniente da Trieste, e la presenza alla premiazione della Signora Marina, mamma del caro Stefano e del fratello Roberto. Ed infine una particolarità: lo stesso equipaggio impegnato quest’anno su Joanna, nel 2021 ma sul J24 Ita 450 Marbea armato da Stefano Palazzi, aveva vinto la Coppa Italia Memorial Fabio Apollonio. Un ringraziamento a tutti i regatanti, al Comitato Organizzatore, ai Giudici di Regata Ettore Bonaguri, Franco Minotti ed Enrico Pozzani Pavirani e a chi ha contribuito alla buona riuscita del Campionato. Vi aspettiamo numerosi questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19, nel mare di Cervia per una nuova edizione del Trofeo Memorial Antonio Antonelli, la manifestazione riservata alle imbarcazioni J24, voluta dal Circolo Nautico Amici della Vela Cervia e dalla moglie Francesca Focardi per ricordare l’armatore e timoniere di Kismet e soprattutto un grande amico della Classe J24 e del mondo della Vela, una persona unica e uno stimatissimo professionista prematuramente scomparso nel 2016".