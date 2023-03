Vela, la cervese "Joanna" vince il Campionato invernale “Memorial Pirini”

Con il turno conclusivo andato in scena lo scorso weekend, si è chiuso il Campionato Invernale organizzato dal Circolo Nautico “Amici della Vela”, a cui era legato il 17esimo “Memorial Pirini”. Dopo le 12 prove complessive svoltesi fra fine 2022 e inizio 2023, si è imposta “Joanna” dell’armatore Fabrizio Dallacasa, del Circolo Nautico Cervia, timonata da Andrea Collina, del CV Ravennate. Seconda “Capitan Nemo” di Giudo Guadagni, del CV Ravennate. Terza “Jorè”, del Circolo Nautico Cervia, armata da Alessandro e Alberto Errani e timonata da Marco Pantano. Per la cronaca, “Joanna” si è imposta in entrambe le manches del Campionato, collezionando quattro vittorie di regata, e salendo complessivamente 11 volte sul podio sulle 12 regate disputate. Al termine della prova finale di domenica, si sono svolte le premiazioni nel giardino del Circolo “Amici della Vela”, in via Leoncavallo.