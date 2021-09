Vela, la cervese Linnea Valeri conquista l'argento nella regata di Hyeres in Francia

In coppia con il romagnolo Luca Ragazzini, Valeri ha affrontato una due giorni di gare davvero impegnativo portando a casa questo importante risultato

Podio per il circolo di Cervia "Amici della Vela" in terra francese. L’atleta cervese Linnea Valeri, in equipaggio con Luca Ragazzini della Congrega Velisti Cesenatico, ha conquistato il secondo posto su Hobie Cat nella Regata Internazionale Duc D’Albe, svoltasi a Hyères: una long distance con partenza dal porto antistante e circumnavigazione delle isole Di Porquerolles, che si ripete ogni anno e che vede la partecipazione di Nacra, F18, F20 e Hobie Cat.

Il meteo della prima giornata è stato caratterizzato da vento su 18-20 nodi da sud-est e mare formato, che ha impegnato intensamente gli equipaggi i quali hanno impiegato da 4 a 6 ore per compiere il percorso. Nella seconda giornata il vento ha rinforzato a 20-25 con raffiche a 30 nodi, costringendo parte degli equipaggi a terra. Il comitato di regata ha deciso il cambio del percorso con un bastone al traverso-bolina per tutta l’ampiezza del golfo del Leone.

Sono seguite altre tre ore intense di regata con vento forte, ma alla fine l’equipaggio romagnolo è riuscito a mantenere la seconda posizione conquistata nel primo giorno. Grande soddisfazione per la coppia italiana, che porta sulla riva dell’Adriatico una medaglia d’argento davvero prestigiosa.