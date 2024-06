Vela, nelle acque di Ravenna si disputa il Campionato Europeo di Match Race

Si aprirà ufficialmente domani, con lo svolgimento della cerimonia di apertura, il Campionato Europeo di Match Race, evento organizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con la Federazione Italiana Vela ed EUROSAF, la federazione europea della vela. Dieci i timonieri iscritti in rappresentanza di sei Nazioni - Italia, Francia, Polonia, Irlanda Olanda e Gran Bretagna - a conferma di quanto la disciplina dell'uno contro uno sia diffusa a livello internazionale. Tra gli attesi protagonisti il francese Damien Michelier, numero 4 della ranking mondiale, e Rocco Attili, vincitore dell'Italiano 2023 proprio a Marina di Ravenna e numero 5 al mondo. Al via altri due timonieri francesi che occupano un posto in Top Ten: Timothee Rossi, numero 8, e Ian Garretta, numero 9 e campione europeo in carica. Completano la entry list l'irlandese Jack Higgins, l'olandese Bal Lennard, il polacco Patryk Zbroja e il transalpino Kenzo Coutard.

Le regate si disputeranno a bordo degli otto TOM 28 di proprietà del Circolo Velico Ravennate, barca disegnata da Giovanni Ceccarelli pensando proprio ai duelli tipici del match race, e saranno arbitrate da un team di umpire guidato dal francese Arnaud Mante. A oggi il programma prevede lo svolgimento di un doppio Round Robin seguito da fase eliminatoria a scontro diretto e dalle finali.

"Quando al Circolo Velico Ravennate si organizza una regata di match race c'è sempre euforia: l'uno contro uno in chiave velica ha una lunga storia e tradizione nel nostro circolo che per ben tredici anni ha organizzato il Trofeo Trombini, evento a cui nel passato hanno aderito i grandi nomi della vela internazionale e dell'America's Cup. Parlando del presente, ci fa molto piacere essere stati chiamati da EUROSAF per tornare a organizzare l'Europeo a soli due anni di distanza dalla precedente edizione e siamo certi che anche quest’anno assisteremo a regate di alto livello” ha detto Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate" ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.

"EUROSAF ha scelto di tornare al Circolo Velico Ravennate per il Campionato Europeo di Match Race perchè a Ravenna ci sono la competenza, i mezzi e la disponibilità per garantire lo svolgimento di un evento di grande livello. Inoltre è per me un piacere a livello personale data la grande amicizia e stima che mi lega a molti dei componenti l'organizzazione" è stato il commento di Marco Predieri, vice presidente di EUROSAF.

"A nome di tutta la Federazione Italiana Vela ringrazio il Comitato Organizzatore per l'organizzazione di un altro evento di portata agonistica di livello internazionale. Il Circolo Velico Ravennate ha una grande tradizione in fatto di match race, dunque un riferimento speciale di tradizione e cultura sportiva che, oltre a rendere merito alla stessa organizzazione, garantirà uno spettacolo agonistico unico ed avvincente. Tra i vari team sono certo sarà tra i protagonisti anche quello di Rocco Attili, portacolori italiano del settore Match Race e Team Race federale" ha commentato Domenico Foschini, consigliere della Federazione Italiana Vela.