Vela, oltre 250 partecipanti si sfideranno alla Spring Cup di Cervia

Dopo gli anni del Covid, torna la grande voglia di cimentarsi sul campo di regata, soprattutto per i più giovani. E non stupisce allora il grande numero di iscritti alla XXXVI edizione della Spring Cup, in programma sul mare di Cervia fra sabato e domenica: oltre 250 sono gli iscritti alla .

Organizzato come sempre circolo Nautico “Amici della Vela”, il tradizionale appuntamento primaverile dedicato agli Optimist si divide fra le due categorie di Cadetti e Juniores, che si daranno battaglia a partire dalle 13 di sabato. Se il meteo lo permetterà, saranno disputate sei prove, tra al giorno: ma la manifestazione, naturalmente, sarà valida anche con una sola prova disputata.

La Spring Cup si concluderà nel pomeriggio di domenica con la festa per tutti e le premiazioni nel giardino del Circolo, in via Leoncavallo: per ognuna delle due categorie saranno premiati i cinque migliori ragazzi e le tre migliori ragazze, nonché il miglior timoniere nato nel 2011 e il miglior timoniere nato nel 2013.

Una manifestazione che tradizionalmente unisce l’aspetto agonistico a quello legato alla parte di socializzazione e di amicizia: la Spring Cup è una bellissima occasione di conoscenza reciproca fra ragazzi provenienti da tutta la penisola. Un evento significativo anche a livello turistico, infine, perché permette alle strutture ricettive del cervese di registrare centinaia di presenze nel corso del weekend.