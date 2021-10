Vela, Riccardo e Anna Cecchetto dominano la regata di Marina di Ravenna

Vittoria in grande stile per Riccardo e Anna Cecchetto in occasione della Regata Zonale RS Feva, disputata a Marina di Ravenna e organizzata dal Circolo Velico Ravennate nel corso del weekend e conclusasi con lo svolgimento di cinque prove. I fratelli Cecchetto hanno confermato le buone performance prodotte nel corso della stagione vincendo tutte le regate disputate e scartando, di conseguenza, un primo posto.

Dietro loro, leader della classifica finale con quattro punti, si sono piazzati Massimiliano Scalzulli e Francesco Trucchi del Circolo Nautico del Savio, che chiudono con dieci punti al netto dello scarto di un settimo, e Valentina Ghirelli e Maria Elena Haag, anche loro atlete del Circolo Velico Ravennate, finite a una solo punto dal secondo gradino del podio.

Altri equipaggi del sodalizio di Via Molo Dalmazia hanno occupato le piazze che vanno dal quarto al sesto posto, terminando la propria fatica a pari punti: il confronto dei parziali ha posizionato ai piedi del podio Bottura-Salvatori, mentre in quinta e sesta posizione si sono classificati Pleiadi Lampronti-Tanesini e Masotti-Mazza.