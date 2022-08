Vela, si chiude la nuova edizione del trofeo Mosaico tra Punta Marina, Porto Corsini e Lido Adriano

Si è concluso domenica il Trofeo Mosaico Ravenna; un trofeo che viene assegnato dopo cinque prove in diversi circoli e stabilimenti balneari di Punta Marina, Porto Corsini e Lido Adriano. In ognuna delle cinque location si sono svolte regate che hanno coinvolto derive e catamarani con una partecipazione globale di 150 velisti, molti dei quali dilettanti puri.

Il trofeo è alla quarta edizione e sta facendo crescere la passione per la vela dilettantistica, uno sport ecologico, sano e che può essere praticato da tutti. Le realtà che hanno partecipato, Bagno Sabbie d’Oro e Bagno Giada di Lido Adriano, Adriatico Wind Club di Porto Corsini, Bagno Baloo e Centro Velico Punta Marina; hanno ospitato i regatanti nel migliore dei modi, sempre con disponibilità elevata creando un gruppo di amici che si scambiano opinioni, che parlano di vela e non solo. Alle regate hanno partecipato anche alcune atlete giovanissime del Centro Velico di Punta Marina, distinguendosi sia in mare che a terra nello scambio di opinioni con i velisti più esperti.

L’incontro finale si è svolto al Centro Velico Punta Marina che organizza il trofeo Mosaico coordinando le realtà e tenendo rapporti con la Federvela, il Vicepresidente Ernesto Sarracino è riuscito a tenere legate diverse realtà velistiche e ha coordinato la giornata finale che ha visto protagonisti i velisti, ma anche soci e socie del Centro Velico che hanno, insieme, raccordato le operazioni di sbarco e di rimessaggio di tutte le barche e dei gommoni di assistenza, che hanno preparato il pranzo per settanta persone e la tradizionale salsicciata finale, in occasione della premiazione della regata e del Trofeo. La parte tecnica è stata coadiuvata da Angela Saccomandi e Stefano Marchetti; i premi sono stati creati dall’architetto Vittorio Valentini, che è anche esperto velista. Il Centro Velico si è dimostrato coerente con la lunga tradizione di vela di qualità e di ospitalità dei regatanti e dei loro accompagnatori. Il Trofeo per i catamarani è stato vinto dal Bagno Baloo, il Trofeo per le “derive” è stato vinto dal Centro Velico Punta Marina, il Trofeo Mosaico è rimasto al Bagno Baloo, che lo detiene ormai da sempre.