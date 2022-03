Vela, tanti impegni per il Circolo velico ravennate che si prepara per le nuove regate

Weekend ricco di attività per i ragazzi componenti la squadra agonistica del Circolo Velico Ravennate, impegnati sia sui campi di regata, a Sferracavallo nella Classe 29er, mentre i team della classe ILCA e 420 preparavano le prime trasferte della stagione alla volta di Ostia, dove gli ILCA avranno la prima di Italia Cup, e Lerici-San Terenzo, dove tra il 17 e il 20 marzo si svolgerà la I Coppa Italia 420.

In partenza per Formia, sede della I Coppa Italia ILCA, sono cinque atleti del Circolo Velico Ravennate - Babini, Guardigli e Valentino nell'ILCA 7 e Trerè, Asioli nell'ILCA 6. Allenati da Giovanni Stella, i velisti rappresentai il circolo di Via Molo Dalmazia saranno guidati nel corso della trasferta laziale da Pietro Corbucci.

Ottimo risultato dell'equipaggio femminile composto da Nina Ivaldi e Giada Babini classificatesi prime nell'Under 17 Femminile, a dimostrazione di un'ottimo stato di forma e di una notevole regolarità di piazzamenti. Le prove, valide per la I Regata Nazionale, erano in Sicilia, organizzate dal Circolo Velico Sferracavallo, dove i quarantacinque binomi protagonisti della manifestazione hanno trovato condizioni varie, tendenti al duro. A guidare il team del CVR la coach Carolina Rendano.

Boom di iscritti a Lerici per la I Coppa Italia San Terenzo della Classe 420 (17-20 marzo): attesi oltre cento equipaggi, tra i quali anche i rappresentanti del consorzio composto dai velisti del Circolo Velico Ravennate e del Circolo Velico Punta Marina. Al solito capitanati da Stefano Marchetti, storico coach di questa diffusissima Classe, propedeutica tra le altre cose a ogni esperienza futura in campo velico, gli equipaggi ravennati saranno composti da Guardgli-Ricci, Chersoni-Prati (CVPM), Ghirelli-Penso e Bocale-Molinari.