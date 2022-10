Vela, un weekend dedicato ai J24 con il Circuito Nazionale

Come ormai accade ogni anno in questo momento della stagione, Cervia diventa per un weekend il “cuore” della Classe J24 in Italia. Domani, sabato 22, e domenica 23 ottobre, il Circolo Nautico “Amici della Vela” ospita infatti l’ottava (e penultima) tappa del Circuito Nazionale riservato a questa Classe: sono ben 19 le barche iscritte, fra cui “La Superba”, l’imbarcazione della Marina Militare pluripremiata da anni in Italia e in Europa. Un numero significativo di partecipanti, se si considera che in occasione del Campionato Italiano svoltosi a Cala Galera, le concorrenti erano state 16. Per i colori locali, saranno presenti diverse imbarcazioni – fra cui una con un equipaggio under 25, coordinato dall’allenatore della squadra Lase del Circolo, Mirco Minotti – che si cimenteranno con barche provenienti da varie parti d’Italia (Trieste, la Toscana, i laghi padani…).

Da sottolineare, oltre al richiamo sportivo, anche l’occasione per riconfermare il felice connubio fra il Circolo Nautico e l’Istituto Alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia, che ospiterà nella sua sede la cena di gala della Classe.

A rendere ancor più ricco il programma del weekend, è prevista domenica 23 anche la tappa iniziale del tradizionale Campionato Invernale “Memorial Stefano Pirini”, organizzato dal Circolo, che si svilupperà con varie tappe fino al prossimo marzo. Sono 15, ad oggi, le barche iscritte – diverse delle quali partecipano anche alla gara del Circuito Nazionale -: in pratica, le prove di domenica saranno ritenute valide anche per il Memorial.

Come sempre, nel tardo pomeriggio di domenica, il giardino del Circolo ospiterà le premiazioni, in questo caso ovviamente di entrambe le competizioni.