In tremila si sfidano alla Granfondo "Via del Sale": alla linea di partenza anche Jury Chechi e Gianni Bugno

Domenica mattina, alle ore 8 in punto, si sono ritrovati in 3000, accorsi non solo da tutta Italia, ma anche da sempre più numerose nazioni del mondo, per vivere la 26esima edizione della Granfondo ciclistica "Via del Sale" Fantini Club. Si sono dati appuntamento in griglia campioni del calibro di Jury Chechi, ex ginnasta medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta, Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo, oggi dirigente sportivo e ambassador di M9 Sport, e Max Lelli, ex ciclista, oggi commentatore e inviato per Rai Sport. Schierati in griglia anche giornalisti e blogger nazionali e internazionali, provenienti da Germania, Norvegia e Polonia, pronti a vivere in prima persona le forti emozioni della gara.

In sella per il quinto anno anche la AMMP ODV (Associazione Morgagni Malattie Polmonari) con una squadra di ciclisti capitanata da Achille Abbondanza, che ha festeggiato in bici il suo primo compleanno da trapiantato. A dare il via alla 26ma Via del Sale, dopo la benedizione del parroco, l’assessora allo Sport del Comune di Cervia Michela Brunelli.

La competizione è stata particolarmente combattuta, ma è stata determinante per far balzare sul gradino più alto del podio della Via del Sale Manuel Senni del team Crainox con un tempo di 03:57:24, davanti a Federico Pozzetto del team MG.K Vis-Dal Colle Re Artù. Terzo posto per Paolo Colonna del Team Eracle. Splendida vittoria del lungo femminile quella di Emilie Bottini del Team ASD Zerotest con un tempo di 04:31:26 seguita da Giulia Medri, in forza alla Bikeconcept Team ASD, e da Katarina Novak della ASD New Molini Dolo, rispettivamente seconda e terza.

Per il percorso di 105 Km la vittoria va a Francesco Pirro del team ASD GO Fast, seguito da Luca Fantozzi del ASD H3 Race Team. Al terzo posto Giampaolo Busbani del team Crainox. Per le donne vince Alessia Bortoli del Asd Capitani Minuterie Metaliche Cycling. Chiara Ciuffini, team Cingolani e Cinzia Maraldi del Asd Gianluca Faenza Team, sono rispettivamente seconda e terza.

Sempre motivo di grande partecipazione la premiazione speciale del Trofeo SAP che giunge alla sua diciassettesima edizione, riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Penitenziaria, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Comandi di Polizia Provinciale, ai Comandi di Polizia Municipale, all’Esercito, alla Capitaneria di Porto, all’Aeronautica Militare e alla Marina Militare.

Si è, così, concluso il grande weekend targato Fantini Club che celebra la passione per la bicicletta, ma non solo, iniziato venerdì nel pomeriggio con la grande area expo allestita sul Lungomare di Cervia. L’intenso pomeriggio di sabato 1° aprile è cominciato con l’incontro con l’autore Beppe Conti, firma illustre del giornalismo sportivo italiano ed attuale opinionista di Rai Sport, che ha presentato il libro "Ercole Baldini. Una leggenda italiana”, opera che rende omaggio all’ultimo grande rappresentante del periodo d'oro del ciclismo italiano, scomparso lo scorso dicembre.

A seguire si è tenuto l’evento di presentazione alla stampa della 26ma Granfondo Via del Sale Fantini Club, a cui hanno preso parte anche i grandi campioni Jury Chechi, Gianni Bugno e Davide Cassani, ex CT della nazionale ciclismo, dirigente sportivo, commentatore televisivo e Presidente Apt Servizi Emilia-Romagna. “Ogni anno il mondo del ciclismo si ritrova a Cervia in occasione della Granfondo Via del Sale - ha detto Cassani - Corriamo insieme ed è una bellissima occasione di condivisione. Ogni anno è un'emozione”. “Ci troviamo ogni anno a Cervia - gli ha fatto eco Gianni Bugno - perchè questa granfondo è veramente una gran bella gara. L'asso nella manica della Via del Sale è sicuramente Claudio Fantini, che più di vent'anni fa ha creato un evento che ancora oggi è emozionante e divertente come lo era allora”.

L’incontro si è svolto come un vero e proprio viaggio nel tempo, che ha ripercorso tra emozioni e ricordi i ventisei anni di storia del ciclismo e della Granfondo Via del Sale Fantini Club, a partire dalla prima edizione del 1997, facendo rivivere ai numerosi appassionati di ciclismo presenti i momenti più significativi di questa incredibile manifestazione. Fra gli ospiti intervenuti, moderati dallo speaker Daniel Guidi, anche il giornalista Beppe Conti, oltre a: Massimo Medri, Sindaco del Comune di Cervia, Emiliano Borgna, responsabile Acsi Settore ciclismo, Massimo Denarier, Segretario SAP Valle d'Aosta e Segretario Generale del CESP, Massimo Bosi, responsabile Cervia Summer Bike, Marcello Bondoni, direttore di BPER filiale di Cervia, e Claudio Fantini, CEO di Fantini Group.

"Anche quest'anno - ha detto Claudio Fantini, che oltre ad essere il Ceo del Fantini Club è la mente e l'anima dell'evento - siamo riusciti a portare a Cervia la storia del ciclismo. Per me e per tutto il mio staff è una grande soddisfazione. Sentire le belle parole che tutti hanno speso per questo evento e la stima che hanno espresso nei confronti del nostro lavoro è un'emozione che mi ripaga di tutti gli sforzi fatti". In attesa della prossima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, già programmata per il 7 aprile 2024, l’appuntamento è ora il 7 e 8 ottobre per la quarta edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, l’evento dedicato agli amanti della bici senza i vincoli della competizione agonistica, che ha riscosso un grandissimo successo, con mille partenti alla scorsa edizione.