Vince la 'Coppa Italia Debuttanti', nel campionato di motocross: un premio al giovane centauro cervese

Ieri nel Comune di Cervia, l’assessora allo sport Michela Brunelli ha incontrato il giovane atleta Pietro Piraccini, del Gruppo sportivo Fiamme Oro Milano, vincitore della Coppa Italia Debuttanti campionato italiano FMI Motocross Junior 2024. A Pietro, accompagnato dai genitori Marco Piraccini e Alice Bettoli, è stato consegnato il riconoscimento per meriti sportivi del Comune di Cervia per gli ottimi risultati ottenuti in ambito nazionale, laureandosi campione 2024 area Nord-Est categoria 65 Debuttanti, e in seguito vincitore della Coppa Italia Debuttanti, competizione svoltasi lo scorso 18-19 maggio presso il Crossodromo marchigiano “Guido Catini” a Grottazzolina (FM) all’interno del Campionato Italiano FMI MX Junior. Il cervese Pietro, classe 2015, fa parte dellla sezione giovanile del Gruppo sportivo Fiamme Oro Milano, ed è allenato dai tecnici Massimo Beltrami e Christian Ravaglia.

L'assessora Brunelli ha dichiarato: "A Pietro va l'ammirazione mia personale dell'amministrazione e di tutta la città, perché già da così giovane sta dimostrando una passione e una determinazione per il suo sport che gli fanno onore. Gli auguriamo ancora tanti successi sia nel motocross, sia per il suo futuro personale. Complimenti Pietro".