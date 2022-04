Vittoria esterna per la Fenix sul campo del Volley Academy Sassuolo nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Tre punti preziosi che le permettono direstare agganciata al gruppo delle prime della classe a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Ottimo primo set per la Fenix, vinto con autorità 25-13, poi però le padrone di casa reagiscono e impattano sull’1-1 (25-21). La squadra di coach Serattini non subisce il contraccolpo psicologico, chiudendo i conti nelle due frazioni successive vinte 25-21 e 25-18. “La nostra prestazione non è stata molto entusiasmante – sottolinea coach Maurizio Serattini -, ma è lo specchio di come ci siamo allenati durante la settimana. Ci teniamo dunque buoni i tre punti e andiamo avanti con l’obiettivo di allenarci sempre meglio e di migliorare giorno dopo giorno”. Nel prossimo turno la Fenix giocherà domenica 10 aprile alle 17 in casa contro il Collemarino