Ciclismo, nuova vittoria per la ravennate Jolanda Sambi a Carmignano

Dopo una gara che non l’ha vista al meglio, Jolanda Sambi ciclista ravennate che corre per la Calderara STM riduttori Bologna, torna a vincere a Carmignano in provincia di Prato nel 2° G. P. scuola di ciclismo Svetlana Bubnenkova, gara del Trofeo rosa, dove Jolanda ha consolidato la sua leadership. Una gara difficile con molta salita e un arrivo molto impegnativo dove Jolanda ha saputo tenere testa e gambe sulla bicicletta senza mollare mai, arrivando quarta assoluta dietro a 3 cicliste esordienti secondo anno e prima nella categoria esordienti primo anno, vincendo la volata in un arrivo durissimo. Arriva così per Jolanda, la settima vittoria stagionale, in vista degli Italiani di sabato a Boario terme (BS).