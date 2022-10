Volley serie B, la Pietro Pezzi non ribalta il pronostico e cede 3-1 a Forlì

Troppo forte la capoclassifica Forlì per la Pietro Pezzi che nel derby romagnolo di sabato scorso, era la terza giornata del girone di andata, riesce a vincere solo un set – peraltro il suo “primo” in un campionato nazionale – rimanendo dunque ancora a secco di punti. L’alzatore Cerquetti con Taglioli opposto, Cardia e Tapparo ricevitori-attaccanti, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero, sono le scelte di De Leonibus e Velastri per iniziare il match.

Ad un inizio gara al fulmicotone dei padroni di casa, che chiudono il primo parziale per le vie brevi, fa seguito una bella reazione dei ravennati che si aggiudicano con buon vantaggio il secondo set; ma il pareggio ospite è solo un fuoco di paglia, perchè scatena la reazione dei forlivesi che spingono sull’acceleratore e non concedono più nulla al Ravenna. Il prossimo turno riserva alla Pietro Pezzi la gara casalinga contro Kioene Padova, ovvero la squadra giovanile del club che milita in Superlega. La gara che offrirà l’occasione a Cerquetti e compagni di rompere il ghiaccio è in programma al PalaCosta sabato 29 ottobre, ore 17.

Forlì - Pietro Pezzi Ravenna 3-1 (25-14, 16-25, 25-16, 25-19)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Taglioli 23, Cardia 1, Tapparo 7, Raggi 6, Giugni 2, Marchini (L1), Camerani 2, Gardini. Ciccorossi (L2), Brunelli, Anconelli e Foschini n.e.

Classifica: Mantova, Forlì 9; Montichiari 8; Asola 7; Spezzano 6; Sassuolo, Rubicone, San Martino, Sommacampagna, Padova 4; San Marino 3; Viadana 1; Legnago, Pietro Pezzi 0.