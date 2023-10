Volley Serie D: Bagnacavallo prima di campionato ed è vittoria

Prima di campionato per la Fulgur Mixer di Bagnacavallo in Serie D femminile e prima vittoria per 0-3 contro il Longiano Volley. Partita giocata bene da entrambe le formazioni ma con Fulgur che riesce ad emergere in ogni set grazie all’esperienza di un gruppo squadra consolidato negli anni. Le ragazze guidate dai coach Tampieri e Randi hanno imposto il loro gioco e hanno saputo recuperare nei momenti difficili. Prossima settimana prima partita in casa al rinnovato Palazzetto dello Sport; Fulgur Mixer Bagnacavallo vs Teodora Mosaico Ravenna