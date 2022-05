Weekend di gare a Faenza: 12 titoli provinciali per Atletica Ravenna

Sono 12 i titoli provinciali vinti da Atletica Ravenna nei Campionati Individuali e di Società per le province di Ravenna e Forlì-Cesena, tenuti questo weekend a Faenza per gli under 14 ed a Ravenna per gli under 16. In entrambi i meeting la società giallorossa è risultata la più numerosa, con ben 83 giovani atleti in gara.

Un gran bel risultato che conferma la crescita del movimento dell'atletica leggera in Romagna, con Atletica Ravenna sempre più protagonista. Tornando ai brillanti risultati ottenuti dalla compagine del presidente De Lorenzi, riportiamo tutti i nuovi campioni provinciali, segnalando comunque che molti altri atleti ravennati hanno ottenuto il record personale o sono saliti sul podio. Sabato pomeriggio, a Faenza si sono laureati campioni provinciali nelle categorie ragazzi/e Giorgio La Cala (3:11.8) e Noemi Giacomini (3:28.4) nei 1000 metri; Giorgia Guberti nel salto in lungo (4,05), Stefano Zanotti nel peso 2 Kg (9,60), Davide Benini nei 60 ostacoli (10.3), la staffetta 4x100 ragazze con Bianca Boschetti, Anna Bosatra, Noemi Giacomoni ed Emma Giacomoni (59,8). Nella classifica di società Atletica Ravenna si è imposta tra i ragazzi ed è salita sul podio, seconda, tra le ragazze. Nella competizione tenutasi il 1° maggio, a Ravenna, altri 6 titoli provinciali, questa volta nella categoria cadetti/e: Francesco Visani nel salto in alto (1,62), Enrico Vernarelli nel lancio del Giavellotto (38,67), Giulia Alberani nel salto in alto (1,40), Ginevra Santangelo nel lancio del martello (25,04), la staffetta 4x100 cadette con Angelica Antonioli, Maddalena Soglia, Chiara Gurioli, Erika Gentile e la staffetta 4x100 cadetti con Mattia Mazzotti, Simone Magnani, Massimiliano Pezzani, Leonardo Prati.

Durante la scorsa settimana altri due successi per i cadetti giallorossi nel Trofeo Sacmi di Imola: Anita Zanfini si è imposta nella gara del lancio del disco con 19,02, e Francesco Visani ha vinto la gara di salto in alto con 1,62. In questa stagione agonistica Atletica Ravenna porterà a Ravenna un prestigioso evento giovanile, la Finale Regionale dei Campionati di Società under 16 (cadetti/e) i prossimi 10 e 11 giugno, in cui gli appassionati sportivi ravennati potranno ammirare i migliori interpreti dell'atletica leggera regionale di categoria. Atletica Ravenna sta affiancando agli ottimi risultati agonistici una sempre più capillare attività di avviamento all'attività sportiva giovanile legata al territorio ravennate: numerose sono le collaborazioni con istituti scolastici cittadini, altre realtà sportive ravennati (non necessariamente legate al mondo dell'atletica) e associazioni di volontariato, con cui realizza di sovente progetti volti all'inclusività sportiva.