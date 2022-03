Weekend emiliano ricco di sfide per i Cadetti di Atletica 85

Quello passato è stato un fine settimana ricco di gare per i Cadetti di Atletica 85 Faenza BCC

Campionati Invernali di Lanci

A Modena nel lancio del disco Alessia Rava si è piazzata al 4° posto, con 17,80m, e Lucia Cicognani al 6° posto, con 15,04m. Bene anche nel lancio giavellotto, dove Carlotta Tagliaferri si è aggiudicata il 4° posto con 29,31m. Le ragazze erano con la loro allenatrice Elisabetta Valtieri a cui va parte del merito di questi bei piazzamenti.

Campionati Regionali Cadetti Indoor

L’appuntamento regionale a Parma ha raccolto molti iscritti e ha visto in pista tanti dei faentini. Nei 60Hs Giorgia Battilani, con 10’’02, per poco non è arrivata alla finale A ma si è comunque migliorata correndo in 9’’70 nella finale B.

La felpa blu di A85 è arrivata sul podio grazie al 2° posto di Zoe Fiorentini nei 60m piani, con 8’’07 (8’’22 in batteria). Tutti hanno migliorato i propri tempi. Sia le femmine, Baldassari 8’’61, Zama 8’’91, Berdondini 9’’05, sia i maschi, tra i quali Rizzo, 7’’86, che ha sfiorato la finale per due centesimi, poi Dotti 8’’17, Muric 8’’29, Pasotti 8’’50, Albonetti 8’’60 e Iduozee 8’’66.

I 1000m indoor sono stati un esordio per gli atleti di A85: Luca Cattani ha ottenuto il 6° posto con 3’02’’47, recuperando Pietro Nicolini che, partito molto forte, ha chiuso con 3’05’’34. Bravi anche Angeli, Panzavolta e Visani, rispettivamente 3’10, 3’11 e 3’12. Il mezzofondo femminile è stato difeso infine da Diana Leonardi e da Maristella Servadei che, dopo molte gomitate iniziali, ha chiuso con 3’34’’30.