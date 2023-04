Windsurf, 200 ragazzi scendono in acqua per il Memorial Ballanti Saiani 2023

Tanti giovani seduti in fila come una grande scolaresca, lo sguardo rivolto alla lavagna delle istruzioni di regata e le orecchie tese ad ascoltare le indicazioni dei giudici di gara. Questo il colpo d'occhio dello skipper meeting che ieri mattina alle 12 ha radunato nel piazzale antistante la club house AWC i quasi 200 adolescenti del windsurf, iscritti alla prima tappa di Coppa Italia - Memorial Ballanti Saiani 2023, di scena a Porto Corsini fino a domenica prossima.

Poi la discesa in acqua della flotta, verso le 13 circa, e lo spostamento sul campo di regata, posizionato nello specchio d'acqua antistante l’Adriatico Wind Club (AWC) per il fischio di inizio di questa manifestazione, avvenuto puntuale alle 14 in una giornata all'insegna della variabilità meteo-marina. Le prime due prove, le uniche disputate dal gruppo dei piccoli, sono state caratterizzate da cielo a tratti coperto, brezza leggera da Sud Est (6-8 nodi) e mare quasi calmo. Ma durante il pomeriggio il vento ha cambiato direzione, rinforzando da Ovest con raffiche fino a 20 nodi. Condizioni giudicate buone per far svolgere la manche numero 3 ai più grandi, esperti e più strutturati fisicamente.

Nella fase iniziale, il vento leggero ha favorito due atleti di casa. Tommaso Vallini (Under 13) ha esordito con un 2° e un 4° posto nelle prime due prove, che sommate agli 11 punti della terza manche odierna lo posizionano al 5° rango della overall di giornata. Fra gli Under 15, Alessandro La Sala è 24esimo, con un 3° piazzamento d’esordio e altri due parziali meno brillanti (41-37), più staccato Allistar Boccanegra, 41esimo nella provvisoria di fine giornata.

I primi di ogni raggruppamento della classifica provvisoria

CH3- 1. Niccolò Mancusi (LNI Civitavecchia)

CH4 - 1. Luca Versace (Windsurfing Club Cagliari)

EXP - 1. Lorenzo Maddaloni (Windsurfing Club Cagliari)

U13 - 1. Curzio Riccini (Cs Bracciano)

Plus - 1. Marco Guida di Ronza (Circolo Surf Torbole)

U15 - 1. Luca Pacchiotti (FV Malcesine)

Oggi, giorno in cui sono previste condizioni più stabili e soleggiate, sono in programma 4 prove con inizio alle ore 10.