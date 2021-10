Windsurf, tre podi per gli atleti ravennati nella tappa di Coppa Italia in Sardegna

Stravince negli under 17 Francesco Forani, per l’Adriatico Wind Club vanno a podio anche Matteo Montanari e Tommaso Vallini

Splendido risultato di squadra per l’Adriatico Wind Club Ravenna alla regata Nazionale/Coppa Italia Techno 293 conclusa domenica in Sardegna, a Cannigione, ospiti del Club Nautico Arzachena. Strepitoso negli under 17 Francesco Forani che ha vinto con 7 primi e due secondi nelle 9 prove portate a termine; ben 8 i punti di distacco dal secondo classificato, il laziale Pettinari e addirittura 20 dal terzo, Giulio Orlandi. Nella stessa categoria ottimo 10° di Luca Barletta.



Negli under 15, categoria che ha visto nelle prime due posizioni assolute dominare le ragazze, 2° posto maschile di Matteo Montanari, a soli 1,5 punti dal primo, il cagliaritano Poledrini. Tra i più piccoli CH3, 3° gradino del podio di Tommaso Vallini, protagonista di ottimi parziali tra cui un primo, tre secondi e due terzi nelle 9 prove disputate.

“Ottima prestazione, oltre ogni rosea previsione per tutta la squadra - ha commentato poco dopo la premiazione il coach Roberto Pierani che ha iniziato il percorso con i giovanissimi del’AWC 4 anni fa e quest’anno sta raccogliendo grandi soddisfazioni, con quest’ultimo risultato che è il migliore di sempre (3 podi su 4 atleti presenti) - Torniamo a casa con bellissimi podi e ora ci prepariamo per il mondiale di fine ottobre a Torbole, sul Lago di Garda belli carichi per concludere una stagione che sta dando i frutti del lavoro svolto finora!, ha concluso Pierani, ex atleta ed ex allenatore della campionessa olimpica giovanile Giorgia Speciale.