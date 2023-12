"Xmas Camp", Uisp lancia i Centri Ricreativi Natalizi a Ravenna e Lugo

na novità assoluta, pensata per venire sempre più incontro alle famiglie e confermarsi come punto di riferimento affidabile e pronto a recepire le esigenze di una società in continua mutazione. Uisp Ravenna-Lugo lancia per la prima volta l’iniziativa “X-MAS CAMP”, i Centri Ricreativi di Natale, sia a Ravenna che a Lugo.

Partendo dall'esperienza e dai tanti riscontri positivi dei CRE che riempiono di sorrisi, sport e divertimento le estati di bambini e ragazzi da quasi 30 anni su tutto il territorio, Uisp propone ora una piccola parentesi dedicata a tutte le famiglie che hanno la necessità di affidare i propri figli anche nel periodo delle festività di fine anno, in particolar modo nelle giornate lavorative, quando le scuole sono tradizionalmente chiuse.

Sono molte ormai le realtà che nel periodo natalizio non interrompono la propria attività lavorativa, e diventa sempre più necessario pensare a come seguire i più piccoli nelle settimane in cui gli istituti scolastici chiudono i battenti tra dicembre e gennaio.

Ecco quindi due Centri Ricreativi di Natale, aperti mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre 2023, ma anche martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024. Sempre dalle ore 7.30/7.45 alle ore 18.00 per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.

Sedi dei due camp natalizi saranno, rispettivamente, a Ravenna il Circolo Tennis Darsena in via Curzola e a Lugo l’area al coperto dello stadio in piazzale Veterani dello Sport e il Circolo Tennis Adriano Guerrini in via Fulco Ruffo di Calabria.

“La nostra associazione – dice Gabriele Tagliati, presidente Uisp Ravenna-Lugo e ideatore dell’iniziativa – ha il dovere morale di restare costantemente al passo coi tempi per poter sempre fornire un supporto adeguato ai tesserati e a tutte le famiglie del territorio. Per questo crediamo che i Camp possano rappresentare un valido aiuto anche nel periodo natalizio, una volta momento di pausa collettiva, oggi invece parentesi dal lavoro per una quota sempre minore di popolazione. Cercheremo di mettere a frutto l’esperienza maturata in tanti anni di CRE estivi per far trascorrere giornate divertenti e ricche di stimoli a tutti i bambini e bambine, cogliendo ogni occasione per crescere insieme a loro”.

Le iscrizioni ai due camp si apriranno lunedì 4 dicembre con modalità, prezzi e dettagli indicati sul sito web www.uisp.it/ravennalugo.