Medaglie d'oro e d'argento per gli Arcieri Bizantini in vista dei campionati italiani

Dopo il titolo regionale, Angela Padovani sale nuovamente sul gradino più alto del podio. Argento a squadre per il trio Tozzola, Pizzi e Bordoni e nell'individuale per Concettina Palmiero

Il mondo del tiro con l’arco si avvia a grandi passi verso uno degli appuntamenti nazionali più importanti: i “48esimi Campionati Italiani Indoor” che si disputeranno a Rimini Fiera dall'11 al 14 marzo. Nei giorni scorsi è stato infatti ufficializzato il programma di gara che, per permettere a tutti i partecipanti di gareggiare in completa sicurezza è stato allungato di una giornata.

Le gare del fine settimana del 13-14 febbraio sono state l'ultima possibilità per gli arcieri di migliorare i propri punteggi alla ricerca della qualifica per i Campionati italiani. Per l’Emilia Romagna gli arcieri si sono dati appuntamento al “XV Torneo Città della Mirandola - 13° Trofeo Renzo” organizzato dagli Arcieri della Lizza. In prima linea anche gli Arcieri Bizantini che, seppur a ranghi ridotti, vanno a medaglia sia a squadre che nell’individuale.

Angela Padovani dopo il titolo regionale della scorsa settimana, sale nuovamente sul gradino più alto del podio, vincendo la medaglia d’oro con il punteggio di 483 (242+241) per l’arco nudo master femminile. Sempre dall’arco nudo, ma master maschile, arriva un’ottima prestazione della neo squadra composta da Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Franco Bordoni. I punteggi in crescita, soprattutto di Bordoni alla sua seconda gara, permettono al terzetto di aggiudicarsi una meritata medaglia d’argento con il punteggio di 1490 (521+507+462) con lo scarto di un solo punto sui terzi classificati, la Compagnia Arcieri Vicenza, e di stabilire il record di compagnia a squadre.

Per l’individuale ancora buoni punteggi per Tozzola e Pizzi, che nonostante non riescano ad agguantare il podio, chiudono rispettivamente al 5° e al 10° posto, in una classifica di altissimo livello, dove la medaglia d’oro e quella d’argento vanno ai due atleti dell’Ypsilon Arco Club (Bertoncelli e Morini) secondi a pari merito nella ranking nazionale. Una medaglia individuale arriva anche da Concettina Palmiero che dopo aver calcato le scene a Mirandola sabato 13 posizionandosi al 6° posto con il punteggio di 461 (225+236), ci riprova domenica 14 a Belforte del Chienti al “29° Indoor 18m” dove riesce ad aggiudicarsi la medaglia d’argento con il punteggio di 471 (238+233). Piazzamento anche per Franco Travaglini nella gara di Mirandola che si classifica 18° con il punteggio di 457 (227+230) per l’OL master maschile. Chiuse le qualifiche, gli Arcieri Bizantini qualificano tre atleti per i Campionati Italiani: Marcello Tozzola e Marco Magli per l’OL master maschile e Angela Padovani per l’AN master femminile.