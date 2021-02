Tiro con l'arco: nuovi podi e convocazioni ufficiali per gli Arcieri Bizantini

A S.Giovanni in Persiceto medaglia d’oro e record per Marcello Tozzola e primo posto anche per Angela Padovani

Gli Arcieri Bizantini si avviano a grandi passi verso l'appuntamento con il XLVIII Campionato Italiano Indoor che si disputerà alla Fiera di Rimini dall'11 al 14 marzo. La società giallorossa infatti si presenta con tre atleti senza riserva e tre atleti con riserva, un record per gli Arcieri Bizantini che non avevano mai visto tanti atleti in corsa per gli Italiani.

Gli Arcieri Bizantini potranno già contare sulla partecipazione di Marcello Tozzola e Marco Magli classificatosi rispettivamente in 1° e 20° posizione per l’OL master maschile e su Angela Padovani classificatasi con la 14° posizione per l’AN master femminile. Le speranze sono però riposte anche sulla eventuale partecipazione delle riserve: Sofia Fuschini per l’OL juniores femminile, Riccardo Venturi per il CO allievi maschile, che appena affacciatosi alle gare potrebbe avere la possibilità di giocarsi questa importante esperienza, e Marcello Tozzola che potrebbe centrare la doppia partecipazione qualificandosi anche per l’AN master maschile.

Gli arcieri ravennati intantocontinuano la loro corsa alla ricerca del miglior punteggio. Nel fine settimana del 20-21 febbraio sono arrivati altri due successi per i giallorossi al “9° Trofeo Indoor di Re Bertoldo 25 mt” organizzato dall’A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo di S.Giovanni in Persiceto (BO). Medaglia d’oro, record personale e di società sui 25 mt, per Marcello Tozzola nell’OL master maschile, che, con il punteggio di 578 (289+289), ha lasciato tutti al palo vincendo con più di 20 punti di scarto dal secondo classificato Augusto Freddi degli Arcieri Gonzaga. Un oro arriva anche da Angela Padovani per l’AN master femminile, con il punteggio di 480 (233+247), vincendo anche lei con un ampio margine sulla seconda classificata Cinzia Stazzoni dell’Ypsilon Arco Club. Gli altri classificati della giornata sono stati: Simone Pizzi per l’AN master maschile 8° e Franco Travaglini per l’OL master maschile 32°.