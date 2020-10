Arrampicata, 4 atleti dell'Istrice in lizza per il titolo italiano Boulder

Dopo aver assegnato al Centro arrampicata Brunico e al Parco Dallabrida di Mezzolombardo (TN) i titoli del campionato nelle specialità Lead e Speed, l’arrampicata sportiva vedrà nel prossimo weekend sfidarsi a Roma oltre 90 atleti, di cui 47 maschi e 43 donne per conquistare la vetta del campionato italiano Boulder. A caccia del yiyolo saranno anche quattro atleti dell’Istrice Ravenna: Giulia Asirelli, Giulia Baldi, Elisabetta Siboni e Francesca Vasi.

Potenza ed esplosività sono gli ingredienti principali della manifestazione, che avrà luogo sull’affascinante parete outdoor della Monkey Island (zona parking del Forum Sport Center). Il campionato 2020, che si disputerà senza pubblico, sarà quest’anno in doppia piena sicurezza. Al materasso paracadute, che tutela l’incolumità degli atleti in gara (nel boulder si gareggia senza alcuna sorta di corde e imbracatura), si aggiungeranno le precauzioni anti Covid, previste nel serrato protocollo adottato dalla Fasi, disciplina associata del Coni, per contenere il contagio da Coronavirus. L’arrampicata sportiva è una disciplina olimpica e ben 3 sono gli azzurri che andranno a Tokyo nel 2021, tutti presenti all’appuntamento del 17-18 ottobre.