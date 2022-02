Arrampicata sportiva, 3 ravennati in maglia azzurra e una medaglia d'oro

Una domenica da ricordare per l'Istrice Ravenna. Non era mai accaduto, nella ultratrentennale storia sportiva della squadra ravennate, che ben tre atleti giallorossi dovessero rispondere contemporaneamente ad una convocazione della squadra nazionale di arrampicata sportiva. Sono riusciti in questo intento Ludovico Borghi, Eva Mengoli e Nicole Francesconi che domenica, a Reggio Emilia, hanno preso parte al Raduno della Nazionale Élite, un progetto attivato dalla Federazione Italiana di Arrampicata Sportiva volto a valutare e selezionare i migliori atleti per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta di tre atleti specialisti nella disciplina Speed, disciplina che prevede l’ascesa di un percorso identico ed omologato in tutto il mondo, alto 15 metri, da salire nel minor tempo possibile. Ravenna, vanta una lunga tradizione nazionale ed internazionale nell’arrampicata veloce e la vittoria del circuito di Coppa Europa, proprio da parte dell’azzurro Ludovico Borghi nell’estate 2021, è solo l’ultima di una lunga serie di successi. Attualmente nella nostra città non esiste ancora una parete regolare da allenamento per questa disciplina ma la Giunta Comunale ne ha recentemente approvato, con delibera, la sua realizzazione ed i lavori dovrebbero partire a brevissimo nell’area sportiva di Marina di Ravenna.

Mentre a Reggio Emilia si svolgevano gli allenamenti della Nazionale Italiana, un’altra giovane atleta del sodalizio giallorosso, Caterina Pazzaglia, si prendeva la soddisfazione di andare a vincere in trasferta, presso la palestra Crazy Center di Prato, il campionato regionale assoluto, specialità Boulder, della regione Toscana. Come risaputo dagli addetti ai lavori, la palestra di Prato è il tempio italiano di questa specialità e proprio per questo alla gara di domenica, che era aperta anche ad atleti fuori regione, hanno partecipato i migliori specialisti provenienti da tutta la penisola. Con questo successo la quindicenne ravennate inizia a pensare seriamente a porre la sua candidatura per una maglia azzurra; determinanti in tal senso saranno le prove di Coppa Italia previste in primavera.