Arrampicata sportiva, due "compagni di classe" ravennati ai Campionato europei

Debutto internazionale eccellente per i due quindicenni ravennati, tra l’altro compagni di classe al Liceo Alighieri, al campionato europeo in Russia. Entrambi hanno superato la fase iniziale di qualifica che prevedeva il passaggio al turno successivo di 8 atleti sui 24 ammessi, per ciascuna categoria maschile e femminile.

Ludovico Borghi ha davvero sfiorato il colpo grosso uscendo in semifinale contro il bulgaro Nikolav Rusev che lo supera per soli 4 centesimi di secondo. Al termine della gara Ludovico chiude ad un soffio dal podio, in quarta posizione in classifica finale facendo registrare il suo nuovo personal best di 7.39 secondi; il precedente era di 7.72.

Alice Strocchi ha fatto sognare dopo una eccellente fase di qualifica chiusa in terza posizione anche lei con il nuovo personal best di 9.39 secondi; il precedente era di 9.75. Nei quarti di finale purtroppo non ferma il cronometro sul top finale e conclude la gara in ottava posizione in classifica generale.